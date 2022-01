Violenza sessuale sulla figlia 14enne: un uomo di 43 anni finisce in carcere. Tre gli episodi nel mirino della Procura (Di lunedì 10 gennaio 2022) MACERATA - Violenze sessuali sulla figlia 14enne, in carcere un uomo di 43 anni. I poliziotti della Squadra mobile, diretti dal commissario capo Matteo Luconi, hanno rintracciato e arrestato l'uomo, ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 10 gennaio 2022) MACERATA - Violenze sessuali, inundi 43. I poliziottiSquadra mobile, diretti dal commissario capo Matteo Luconi, hanno rintracciato e arrestato l', ...

