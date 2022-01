Villaggio dei Ragazzi tra innovazione e tradizione, 22 e 23 gennaio nuovi Open day (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ in costante aumento il numero degli studenti interessati al percorso formativo offerto dal Liceo Linguistico “Villaggio dei Ragazzi“. Dall’ Open Day del Dicembre appena trascorso è infatti emerso un notevole e concreto interesse degli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado allo studio delle lingue, anche in vista di un futuro lavorativo certo e soddisfacente. In questo ambito, il Liceo Linguistico si pone come un Istituto che certamente precorre i tempi, prevedendo, oltre ai canonici Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo, anche l’insegnamento del Russo, dell’Arabo e, a partire dall’anno scolastico 2022/23, del Cinese. Un’offerta formativa d’eccellenza, quindi, nel contesto di un’Istituzione, la Fondazione “Villaggio”, che da sempre è punto di riferimento imprescindibile del welfare ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ in costante aumento il numero degli studenti interessati al percorso formativo offerto dal Liceo Linguistico “dei“. Dall’Day del Dicembre appena trascorso è infatti emerso un notevole e concreto interesse degli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado allo studio delle lingue, anche in vista di un futuro lavorativo certo e soddisfacente. In questo ambito, il Liceo Linguistico si pone come un Istituto che certamente precorre i tempi, prevedendo, oltre ai canonici Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo, anche l’insegnamento del Russo, dell’Arabo e, a partire dall’anno scolastico 2022/23, del Cinese. Un’offerta formativa d’eccellenza, quindi, nel contesto di un’Istituzione, la Fondazione “”, che da sempre è punto di riferimento imprescindibile del welfare ...

