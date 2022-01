VIDEO – Milan, incontro per Pellegri: le opzioni di mercato | PM News (Di lunedì 10 gennaio 2022) A Casa Milan è andato in scena un incontro con l'agente di Pietro Pellegri. Com'è andata? Ecco il punto del nostro Stefano Bressi Leggi su pianetamilan (Di lunedì 10 gennaio 2022) A Casaè andato in scena uncon l'agente di Pietro. Com'è andata? Ecco il punto del nostro Stefano Bressi

Advertising

SkySport : Milan-Roma, Mourinho: 'Rispetto Milan e Lazio, ma non le allenerei mai' #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanRoma… - FIGCfemminile : ..quando si dice ‘??s?? ???? ??????’ ?? ?? Juventus - Milan ?? Benito Stirpe, Frosinone ?? 8/1/21 14:30 ?? @TIM_vision… - aboccadaverita : RT @ASRomaFemminile: ??? Non è andata come avremmo voluto, ma qui c'è il nostro racconto esclusivo di Roma-Milan ?? - Daniele84180289 : RT @gabriele_rogani: Mercato di gennaio al 10/01 Atalanta: Boga Cagliari: Lovato Fiorentina: Ikone, Piatek Genoa: Hefti, Ostigard, Yeboah… - nico__acm : Caldara quando tornerà al milan -