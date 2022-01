VIDEO Covid-19: la conferenza stampa del Premier Mario Draghi in diretta (Di lunedì 10 gennaio 2022) conferenza stampa del Premier Mario Draghi sugli ultimi provvedimenti anti-Covid adottati dal Governo. Interverranno i ministri Speranza e Bianchi e Locatelli. Leggi su mediagol (Di lunedì 10 gennaio 2022)delsugli ultimi provvedimenti anti-adottati dal Governo. Interverranno i ministri Speranza e Bianchi e Locatelli.

Advertising

reportrai3 : Il commissario per l'emergenza Covid, il generale Figliuolo, ha fatto un accordo con le farmacie per la vendita a p… - Mov5Stelle : Lo #smartworking è il futuro, a prescindere dalla pandemia. Non è solo una misura di contrasto al Covid, ma ci aiu… - LaStampa : Covid, Ricciardi: 'Con la riapertura le scuole possono diventare detonatore di contagi' - SergioOK5 : RT @NibBiotec: Dal conteggio dei pazienti Covid vaccinati forse andrebbero tolti i pazienti con braccia di silicone #vaccini #COVID19 #Covi… - Devabole : RT @Agenzia_Ansa: Immortalato in un video l'infermiere che finge di iniettare il vaccino anti-covid in cambio di denaro. L'uomo è stato arr… -