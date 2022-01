Vi spiego perché conduco Quarta Repubblica da casa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lo starete vedendo in questo momento (in caso contrario, sintonizzatevi su Rete 4): questa sera conduco Quarta Repubblica da casa. Condizione particolare: il conduttore in collegamento, gli ospiti in studio. Il motivo? È presto detto: come milioni di italiani in questi giorni, anche io sono in “isolamento fiduciario”. Dunque non posso recarmi negli studi di Mediaset a Roma. Niente di grave, per carità. Sto bene, ho fatto tutti i miei vaccini, ho un tampone negativo. Però ci sono delle regole in Italia che 7,7 milioni di italiani conoscono bene: regole folli, imposte dal governo, che sostanzialmente ci costringono ad un lockdown burocratico. Non stiamo parlando solo di “non vaccinati”, che ormai tra green pass base, obblighi vaccinali e super green pass non possono fare praticamente nulla. Parliamo anche chi s’è due ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lo starete vedendo in questo momento (in caso contrario, sintonizzatevi su Rete 4): questa serada. Condizione particolare: il conduttore in collegamento, gli ospiti in studio. Il motivo? È presto detto: come milioni di italiani in questi giorni, anche io sono in “isolamento fiduciario”. Dunque non posso recarmi negli studi di Mediaset a Roma. Niente di grave, per carità. Sto bene, ho fatto tutti i miei vaccini, ho un tampone negativo. Però ci sono delle regole in Italia che 7,7 milioni di italiani conoscono bene: regole folli, imposte dal governo, che sostanzialmente ci costringono ad un lockdown burocratico. Non stiamo parlando solo di “non vaccinati”, che ormai tra green pass base, obblighi vaccinali e super green pass non possono fare praticamente nulla. Parliamo anche chi s’è due ...

