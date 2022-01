Verona-Padova, 4,8 miliardi per l'Alta Velocità sostenibile (Di lunedì 10 gennaio 2022) Verona (ITALPRESS) – Unire Verona a Padova con l'Alta Velocità significa aggiungere il tassello mancante alla modernizzazione del Nord del paese. Quella fettuccia di 76,5 chilometri permetterà infatti di unire non solo le due città, ma di completare il collegamento ferroviario tra Milano e Venezia, arrivando a servire il 75% della popolazione italiana con i treni veloci. Persone e merci, Alta Velocità e Alta capacità, così il nuovo treno correrà nel cuore di una delle aree più industrializzate e vitali del Paese favorendo anche lo sviluppo del commercio. Una corsa che unisce l'Italia al resto dell'Europa perchè va a saldare quel corridoio mediterraneo indicato dall'Unione europea come una delle opere prioritarie per il continente.I primi due lotti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022)(ITALPRESS) – Unirecon l'significa aggiungere il tassello mancante alla modernizzazione del Nord del paese. Quella fettuccia di 76,5 chilometri permetterà infatti di unire non solo le due città, ma di completare il collegamento ferroviario tra Milano e Venezia, arrivando a servire il 75% della popolazione italiana con i treni veloci. Persone e merci,capacità, così il nuovo treno correrà nel cuore di una delle aree più industrializzate e vitali del Paese favorendo anche lo sviluppo del commercio. Una corsa che unisce l'Italia al resto dell'Europa perchè va a saldare quel corridoio mediterraneo indicato dall'Unione europea come una delle opere prioritarie per il continente.I primi due lotti ...

