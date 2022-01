Venti arresti per droga a Roma | c' è anche l' ex Banda della Magliana Fabiola Moretti

(Di lunedì 10 gennaio 2022) I Carabinieri del Comando Provinciale distanno eseguendo un’ordinanza con 21 misure di custodia cautelare (18 in carcere, 2 ai domiciliari ed una sottoposta all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria) emessa dal Gip del Tribunale disu richiesta dei magistratiDda. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, spaccio e detenzione ai fini di spaccio in concorso. Il provvedimento scaturisce dalle indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo OperativoCompagnia di Pomezia eStazioneDivino Amore, che hanno consentito di accertare l’esistenza di due distinti gruppi criminali dediti al traffico di stupefacenti e allo spaccio al dettaglio. Attività illecite che avvenivano nella ...

