Variante Omicron | il Ceo di Pfizer annuncia | “Il vaccino sarà pronto a marzo” Intanto Ema valuta l’efficacia dell’antivirale ‘Paxlovid’

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Dunque ci siamo. Premesso che, con ogni probabilità il coronavirus e le sue varianti (più o meno preoccupanti), complice l’inesistenza di assistenza sanitaria nei paesi già poveri ci accompagneranno ancor per molti anni a seguire, sembra che sul frontesia in arrivo l’attesa ‘soluzione’., il Ceo: “La speranza è riuscire a ottenere un prodotto che avrà una protezione migliore” Poco fa infatti il Ceo di, Albert Bourla, hato che entroarriverà uno specifico, capace di neutralizzare anche le altri varianti in circolazione: ”La speranza – ha spiegato il tecnico – è riuscire a ottenere un prodotto che avrà una protezione migliore in particolare contro l’infezione, perché la protezione contro i ricoveri e la malattia grave è ragionevole in questo ...

Pfizer sta lavorando a una nuova versione del suo vaccino anti - Covid specifica contro la variante del coronavirus che sarà pronta entro marzo. Lo ha annunciato Albert Bourla, Ceo del colosso farmaceutico Usa, in un'intervista alla Cnbc , in cui ha spiegato che il vaccino sarà ...