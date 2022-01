Variante Deltacron: quali sintomi? E’ pericolosa? Cosa sappiamo (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Variante Deltacron va considerata pericolosa? Può diventare un elemento di preoccupazione reale? Dopo le prime news da Cipro si è in attesa di ulteriori dati, che offrano indicazioni anche su eventuali sintomi: gli esperti intanto si esprimono sull’ipotesi di un mix tra la Variante Delta e la Variante Omicron. Da Matteo Bassetti a Massimo Galli, da Fabrizio Pregliasco a Pier Luigi Lopalco, si invita all’attenzione ma senza allarmismo. Monitorare, quindi, ma senza eccessi. I sintomi si inseriscono apparentemente nel filone già noto del covid, con il quadro ‘2.0’ già modificato da Omicron, che rispetto a Delta pare caratterizzata da effetti più evidenti sulle alte vie aeree: gola e naso, quindi, più che polmoni. “Su Deltacron dobbiamo capire di più. ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lava considerata? Può diventare un elemento di preoccupazione reale? Dopo le prime news da Cipro si è in attesa di ulteriori dati, che offrano indicazioni anche su eventuali: gli esperti intanto si esprimono sull’ipotesi di un mix tra laDelta e laOmicron. Da Matteo Bassetti a Massimo Galli, da Fabrizio Pregliasco a Pier Luigi Lopalco, si invita all’attenzione ma senza allarmismo. Monitorare, quindi, ma senza eccessi. Isi inseriscono apparentemente nel filone già noto del covid, con il quadro ‘2.0’ già modificato da Omicron, che rispetto a Delta pare caratterizzata da effetti più evidenti sulle alte vie aeree: gola e naso, quindi, più che polmoni. “Sudobbiamo capire di più. ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, variante 'Deltacron' si sgonfia: forse errore di laboratorio #covid - manlius84 : Quasi tutti i media italiani riportano 'temibile nuova variante' comparsa a Cipro: 'deltacron' Ma virologi come… - fanpage : Scoperta nuova variante di Covid, la #Deltacron, a Cipro 'quasi tutti in ospedale' - Massimoguerrera : La variante Deltacron non esiste, avrebbero solo scambiato per errore le provette ?? in laboratorio secondo… - ZenatiDavide : Deltacron si sgonfia, forse un errore di laboratorio: La cosiddetta ‘variante Deltacron’, la versione del virus SAR… -