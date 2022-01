Vanessa Incontrada | avete mai visto suo figlio Isal? La somiglianza è clamorosa

(Di lunedì 10 gennaio 2022)e suosono due gocce d’acqua. Ecco la foto che ha fatto impazzire tutti.è una conduttrice e modella spagnola naturalizzata italiana. L’abbiamo vista a Settembre sul bancone di Striscia la notizia conducendo, non senza polemiche, uno dei programmi più discussi del palinsesto televisivo insieme a Alessandro Siani. La sua carriera, però, inizia molto presto come modella. Approda poco dopo in tv e al cinema. Tra i lavori a cui ha preso parte in qualità di attrice, ricordiamo Il cuore altrove di Pupi Avati, Un paradiso per due, Non dirlo al mio capo, Scomparsa, I nostri figli, Come una madre e molti altri.– Getty ImagesMa non solo attrice,...

Advertising

davided81 : Matteo è Silvio Muccino con le lentiggini di Vanessa Incontrada #Cepostaperte - micahdlacrvz : Vi siete accorti che vanessa incontrada ha un cognome formato da preposizioni? - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Il giornalista più autorevole intervistato da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada! Le puntate di #Zelig sono disponibili… - ICapovolto : RT @tommaso_zorzi: 27/10/21 Siani, Striscia: “Se spremi le mozzarelle cinesi esce il latte di mandorla”. Vanessa Incontrada, dopo anni che… - alistella0593 : RT @tommaso_zorzi: 27/10/21 Siani, Striscia: “Se spremi le mozzarelle cinesi esce il latte di mandorla”. Vanessa Incontrada, dopo anni che… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanessa Incontrada

... non sono state sufficienti a garantire lo svolgiimento dello spettacolo, Salta il debutto torinese, previsto per l'11 gennaio, dell'attrice e personaggio molto amato della tvcon ...Un look a prova di autentica dolcezza e senza trucchi per ingannare. Così il 2022 persarà un anno alla scoperta del suo nuovo io. ' Non esiste cosa alcuna che l'arte non possa esprimere '. Due giorni fa i versi di un poeta irlandese di fine ottocento avevano ...Vanessa Incontrada ha sempre sfoggiato con forte, e comprensibile, orgoglio il frutto nato dal suo chiacchierato amore con Rossano Laurini, il suo unico figlio Isal. Perché chiacchierato? Come la ...C'erano tutte le migliori intenzioni, ma di fronte al Covid e alla variente Omicron che continua la sua corsa per il momento inarrestabile, non sono state sufficienti a garantire lo svolgiimento dello ...