Valtteri Bottas rivela: “C’era un’opzione per ritornare, ma…” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un volta pagina per tutti, il 2022. Ormai alle porte il nuovo campionato, cui la Mercedes già guarda per la rivincita del titolo Piloti. La scuderia di Brackley punta così a riconquistare il proprio primato, sventato nel 2021 dalla vittoria di Max Verstappen. Un nuovo capitolo, di cui però non farà più parte Valtteri Bottas. Sempre al fianco di Lewis Hamilton nel team, il finlandese lascia così la Mercedes, diretto ora in Alfa Romeo. Un grande cambiamento per Bottas, per la prima volta con un motore diverso dal V6 Mercedes. Un futuro, che rischiava però di essere compromesso da un’ulteriore offerta della Williams. Che il pilota abbia pensato a un suo eventuale ritorno a Grove? Bottas rassicura: “La Williams sulla strada per un futuro brillante, ma l’Alfa Romeo è la scelta giusta per me”. La Mercedes da quest’anno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un volta pagina per tutti, il 2022. Ormai alle porte il nuovo campionato, cui la Mercedes già guarda per la rivincita del titolo Piloti. La scuderia di Brackley punta così a riconquistare il proprio primato, sventato nel 2021 dalla vittoria di Max Verstappen. Un nuovo capitolo, di cui però non farà più parte. Sempre al fianco di Lewis Hamilton nel team, il finlandese lascia così la Mercedes, diretto ora in Alfa Romeo. Un grande cambiamento per, per la prima volta con un motore diverso dal V6 Mercedes. Un futuro, che rischiava però di essere compromesso da un’ulteriore offerta della Williams. Che il pilota abbia pensato a un suo eventuale ritorno a Grove?rassicura: “La Williams sulla strada per un futuro brillante, ma l’Alfa Romeo è la scelta giusta per me”. La Mercedes da quest’anno ...

Advertising

FormulaPassion : #F1 | #Bottas ha rivelato che l'Alfa Romeo non era la sua unica opzione - lucapalladino93 : RT @sportal_it: F1, a Valtteri Bottas ancora non va giù un episodio con Lewis Hamilton - sportal_it : F1, a Valtteri Bottas ancora non va giù un episodio con Lewis Hamilton - Rockingham18_ : 14. Lewis Hamilton 15. Sergio Perez 16. Lance Stroll 17. Lando Norris 18. Fernando Alonso 19. Daniel Ricciardo 20.… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1: 'Valtteri it's James', il team radio che ha segnato il #RussianGP del 2018 -