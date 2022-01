Vaccino Covid può far aumentare durata ciclo di un giorno, no rischi: lo studio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un nuovo studio ha scoperto che il Vaccino contro il Covid influenzerebbe il ciclo mestruale umano, facendone aumentare la durata di quasi un giorno. I risultati, riporta il Jerusalem Post, provengono da uno studio finanziato dal National Institutes of Health (NIH) degli Stati Uniti e pubblicato sulla rivista accademica peer-reviewed Obstetrics & Gynecology. Sebbene siano state condotte ricerche approfondite sugli effetti del Vaccino sulla fertilità, i suoi effetti sul ciclo mestruale sono stati molto meno studiati, nonostante le ampie segnalazioni di persone con cicli mestruali insoliti dopo la vaccinazione. Nonostante ciò, altri studi hanno concluso che nessun cambiamento indicato si è rivelato ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un nuovoha scoperto che ilcontro ilinfluenzerebbe ilmestruale umano, facendoneladi quasi un. I risultati, riporta il Jerusalem Post, provengono da unofinanziato dal National Institutes of Health (NIH) degli Stati Uniti e pubblicato sulla rivista accademica peer-reviewed Obstetrics & Gynecology. Sebbene siano state condotte ricerche approfondite sugli effetti delsulla fertilità, i suoi effetti sulmestruale sono stati molto meno studiati, nonostante le ampie segnalazioni di persone con cicli mestruali insoliti dopo la vaccinazione. Nonostante ciò, altri studi hanno concluso che nessun cambiamento indicato si è rivelato ...

