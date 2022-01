Vaccini pediatrici, Puglia prima in Italia Comunicato della Regione (Di lunedì 10 gennaio 2022) Di seguito un Comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Puglia è la prima Regione in Italia per la copertura vaccinale anticovid della fascia pediatrica 5-11 anni. In Puglia il 27.4% dei bambini ha ricevuto la dose pediatrica, contro una media Italiana del 15.1%. Il 47% dei pugliesi vaccinabili ha ricevuto la III dose (+4% rispetto alla media Italiana). Da giovedì 6 gennaio infine sono state somministrate 1.841 prime dosi per gli over 50 che da oggi hanno l’obbligo vaccinale. ASL BARI Più di 3500 somministrazioni anche domenica scorsa, oltre 85mila nei primi giorni del 2022. Va avanti senza sosta la campagna vaccinale anti-Covid della ASL Bari, che da domani si arricchisce di un ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 10 gennaio 2022) Di seguito undiffuso dalla: Laè lainper la copertura vaccinale anticovidfascia pediatrica 5-11 anni. Inil 27.4% dei bambini ha ricevuto la dose pediatrica, contro una mediana del 15.1%. Il 47% dei pugliesi vaccinabili ha ricevuto la III dose (+4% rispetto alla mediana). Da giovedì 6 gennaio infine sono state somministrate 1.841 prime dosi per gli over 50 che da oggi hanno l’obbligo vaccinale. ASL BARI Più di 3500 somministrazioni anche domenica scorsa, oltre 85mila nei primi giorni del 2022. Va avanti senza sosta la campagna vaccinale anti-CovidASL Bari, che da domani si arricchisce di un ...

Vaccini pediatrici, Bertolaso: "Non portate i vostri figli a digiuno, è un errore" - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it Vaccini pediatrici, Puglia prima in Italia Comunicato della Regione La Puglia è la prima regione in Italia per la copertura vaccinale anticovid della fascia pediatrica 5-11 anni. In Puglia il 27.4% dei bambini ha ricevuto la dose pediatrica, contro una media italiana ...

Vaccini, a Lampedusa oltre 1.000 dosi: 69 a bambini 5-11 anni Daniele, con i suoi 5 anni e 4 mesi, e’ stato il piu’ piccolo tra i vaccinati nel primo week end di somministrazioni del 2022 a Lampedusa. Gli operatori dell’Asp di Palermo, coadiuvati da un presidio ...

Daniele, con i suoi 5 anni e 4 mesi, e' stato il piu' piccolo tra i vaccinati nel primo week end di somministrazioni del 2022 a Lampedusa. Gli operatori dell'Asp di Palermo, coadiuvati da un presidio ...