Usa | muore l’attore comico Bob Saget

Leggi su zon

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Morto in una stanza d’albergo all’età di 66 anniamericano Bob, la sera prima si era esibito in uno show a Jacksonville Morto in Florida, regista e conduttore tv Bob. Il suo corpo è stato trovato in una stanza d’albergo a Orlando. L’ha annunciato su Twitter la polizia locale. Sul suo corpo nessun segno di violenza. “Siamo devastati nel confermare che il nostro amato Bob è morto oggi”, ha dichiarato la sua famiglia in una nota. “Era tutto per noi e vogliamo che sappiate quanto amava i suoi fan, esibirsi dal vivo e far ridere insieme persone di ogni ceto sociale”. La carriera Una carriera a metà tra cinema e piccolo schermo,, 66 anni, era noto negli Stati Uniti soprattutto per la serie televisiva Full House (con il ruolo di un papà single) – che andò in ...