Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Leonardo Cacciato Dal Programma! (Di lunedì 10 gennaio 2022) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Leonardo dice di non provare attrazione verso Gemma, ma la Galgani lo smaschera svelando a tutti una segnalazione che ha ricevuto da una signora… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, al centro dell’attenzione ci sono stati Gemma e Leonardo. Sembrava che la storia d’amore andasse a gonfie vele, ma la Galgani ha smascherato il cavaliere raccontando alcuni inaspettati retroscena sul suo conto. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma svela le bugie di Leonardo! La Puntata si apre con la storia tra Gemma e ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 10 gennaio 2022)didice di non provare attrazione verso Gemma, ma la Galgani lo smaschera svelando a tutti una segnalazione che ha ricevuto da una signora… Nellaquotidiana di, al centro dell’attenzione ci sono stati Gemma e. Sembrava che la storia d’amore andasse a gonfie vele, ma la Galgani ha smascherato il cavaliere raccontando alcuni inaspettati retroscena sul suo conto. Ecco che cosa è successo nelladidi: Gemma svela le bugie di! Lasi apre con la storia tra Gemma e ...

