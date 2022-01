Uomini e Donne anticipazioni 10 gennaio: Gemma Galgani contesa, Roberta Ilaria Giusti verso la scelta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Riprende l’appuntamento quotidiano con il fortunato dating show di Canale 5, Uomini e Donne, dopo la pausa natalizia. I telespettatori possono seguire le vicende dei protagonisti proprio da dove li hanno lasciati. Infatti, la puntata che andrà in onda a partire dal 10 gennaio è stata, in realtà, registrata prima delle festività. Prima protagonista, come sempre, Gemma Galgani, che abbiamo lasciato piuttosto presa da Leonardo Bozzetti. Nell’ultima puntata prima della pausa, però, un altro Cavaliere si era fatto avanti per la Dama: Stefano. Per Roberta Ilaria Giusti, invece, ultima tronista rimasta in studio del gruppo settembrino, è ora di scegliere e di lasciare il programma. Secondo le anticipazioni di Uomini e ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Riprende l’appuntamento quotidiano con il fortunato dating show di Canale 5,, dopo la pausa natalizia. I telespettatori possono seguire le vicende dei protagonisti proprio da dove li hanno lasciati. Infatti, la puntata che andrà in onda a partire dal 10è stata, in realtà, registrata prima delle festività. Prima protagonista, come sempre,, che abbiamo lasciato piuttosto presa da Leonardo Bozzetti. Nell’ultima puntata prima della pausa, però, un altro Cavaliere si era fatto avanti per la Dama: Stefano. Per, invece, ultima tronista rimasta in studio del gruppo settembrino, è ora di scegliere e di lasciare il programma. Secondo ledie ...

Advertising

AnnalisaChirico : Milano 2022 come Colonia 2016. Fa rumore il silenzio delle pseudofemministe, sempre pronte a tuonare vs le desinenz… - lauraboldrini : Le statue dedicate alle donne in Italia sono meno di duecento, nulla in confronto a quelle raffiguranti uomini. E a… - robersperanza : Oggi @Fiaso_it quantifica in 48mila assunzioni a tempo indeterminato che la legge di bilancio potrà garantire per i… - giannonepaolo : RT @OfferteSconti21: ?? OFFERTA LAMPO ? Zaino da viaggio per computer portatile con porta di ricarica USB/porta auricolare per donne e uom… - disc0ring : @fanpage opera d’arte drammatica dal titolo: “come muore la dignità”; rappresenta l’unico sogno di una buona parte… -