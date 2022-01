UN’ORA SOLA VI VORREI: ENRICO BRIGNANO CONDUCE DA CASA PER L’ISOLAMENTO COVID (Di lunedì 10 gennaio 2022) Per lo show di Rai2 “UN’ORA SOLA vi VORREI” ed ENRICO BRIGNANO una puntata in smart working, per continuare, nel rispetto delle regole, a far sorridere in questo momento difficile e cercare anche di riflettere con il sorriso. La puntata di martedì 11 gennaio dello show di ENRICO BRIGNANO andrà infatti in onda in prima serata su Rai2, alle 21.20, con una formula ibrida per ragioni legate alle regole di iSOLAmento COVID, dal titolo “UN’ORA SOLA vi VORREI – homemade edition”. L’attore comico e conduttore romano si collegherà da CASA intrattenendo il pubblico con intermezzi sull’attualità e sul costume, oltre a lanciare alcuni dei monologhi più apprezzati durante le ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 10 gennaio 2022) Per lo show di Rai2 “vi” eduna puntata in smart working, per continuare, nel rispetto delle regole, a far sorridere in questo momento difficile e cercare anche di riflettere con il sorriso. La puntata di martedì 11 gennaio dello show diandrà infatti in onda in prima serata su Rai2, alle 21.20, con una formula ibrida per ragioni legate alle regole di imento, dal titolo “vi– homemade edition”. L’attore comico e conduttore romano si collegherà daintrattenendo il pubblico con intermezzi sull’attualità e sul costume, oltre a lanciare alcuni dei monologhi più apprezzati durante le ...

