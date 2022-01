Unisannio, nuovo corso ios-Apple: ultimi posti disponibili (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAll’Università del Sannio è ancora disponibile qualche posto per il nuovo corso gratuito iOS. L’obiettivo è quello di formare aspiranti sviluppatori di App per iOS, il sistema operativo dei dispositivi mobili Apple. Possono concorrere non solo tutti gli studenti dell’Università del Sannio ma anche chiunque fosse interessato, purché in possesso del diploma superiore di secondo grado. Il 20 per cento dei posti è infatti destinato a studenti esterni all’ateneo. La domanda deve essere presentata entro il 17 gennaio 2022. Il corso, riservato a un massimo di 30 partecipanti, è completamente gratuito e si svolgerà tra gennaio e febbraio 2022. Per motivazioni legate alla pandemia COVID-19 il corso si terrà interamente in modalità “a distanza” utilizzando la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAll’Università del Sannio è ancora disponibile qualche posto per ilgratuito iOS. L’obiettivo è quello di formare aspiranti sviluppatori di App per iOS, il sistema operativo dei dispositivi mobili. Possono concorrere non solo tutti gli studenti dell’Università del Sannio ma anche chiunque fosse interessato, purché in possesso del diploma superiore di secondo grado. Il 20 per cento deiè infatti destinato a studenti esterni all’ateneo. La domanda deve essere presentata entro il 17 gennaio 2022. Il, riservato a un massimo di 30 partecipanti, è completamente gratuito e si svolgerà tra gennaio e febbraio 2022. Per motivazioni legate alla pandemia COVID-19 ilsi terrà interamente in modalità “a distanza” utilizzando la ...

