Una vita anticipazioni: il mistero della morte di Bellita, la vendetta di Genoveva

Genoveva dopo aver parlato con Ramon legge anche l'articolo in cui Felipe racconta per filo e per segno tutto quello che è successo negli ultimi mesi. La Salmeron stenta a credere di essere cascata nella sua trappola ma è quello che è successo e adesso ha una sola cosa da fare: vendicarsi. Ma come? Genoveva è rimasta praticamente da sola, visto che anche Velasco, il suo unico alleato è morto…Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni per le prossime puntate di Una vita iniziando con la trama di domani, 11 gennaio 2022. Andrà in onda la prima parte dell'episodio 1304. Genoveva ancora in carcere in attesa di essere processata ancora una volta per l'omicidio di Marcia, mette insieme tutti i tasselli e cerca di non perdere la lucidità perchè quello che vuole ora, è la vendetta.

