Una Vita anticipazioni 10 e 11 gennaio 2022 | José annuncia la morte di Bellita | ma Rosina sospetta

Nelle puntate di Una Vita trasmesse il 10 e l'11 gennaio 2022 avverrà un nuovo salto temporale ad Acacias che seguirà alla partenza di Bellita, di José e della domestica Alodia. Inaspettatamente nel nuovo periodo storico il Dominguez, tornato nel quartiere con Alodia, comunica a tutti che la moglie è passata a miglior Vita, lasciando l'intero quartiere sgomento. Ma l'atteggiamento di José però mette in allarme Rosina che come sempre inizia a spettegolare, in questo caso perchè l'uomo non sembra affatto affranto per la sconvolgente perdita e al contrario sembra avere un certo buon umore, mentre parla con la sua domestica. Ma per quale motivo? Vi ricordiamo che potete seguire questi episodi in diretta streaming collegandovi al sito Mediaset Infinity.

