Una nuova e romantica vacanza per i Prelemi | ecco la meta VIDEO

Prelemi, Giulia e Pierpaolo si godono una nuova avventura sulla neve insieme all'insegna del relax: ecco la loro meta

Prelemi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tra un impegno lavorativo e l'altro continuano a viversi la loro intensa storia d'amore con tante avventure. Ieri pomeriggio l'influencer e conduttrice Giulia Salemi ha informato i fan di essere alle prese con la preparazione della valigia per la montagna e poco dopo la diretta di Domenica In, l'ha raggiunta a Milano anche Pierpaolo. I due ex gieffini si sono conosciuti dentro la Casa del Grande Fratello Vip 5 e non si sono più persi di vista. Lo scorso mese infatti Giulia e Pierpaolo hanno festeggiato il loro primo anniversario di fidanzamento nell'incantevole città dell'amore Parigi. Da un anno ammaliano i loro fan con il proprio ...

