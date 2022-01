Una famiglia vincente: le sorelle Williams nel nome del padre (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una famiglia vincente - King Richard è il titolo della pellicola interpretata da Will Smith in cui si spiega come abbiano fatto Venus e Serena Williams a diventare gli astri del tennis che tutti conosciamo Leggi su ilgiornale (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una- King Richard è il titolo della pellicola interpretata da Will Smith in cui si spiega come abbiano fatto Venus e Serenaa diventare gli astri del tennis che tutti conosciamo

_GigiDAlessio_ : Capodanno l'ho festeggiato in casa, ma oggi festeggio per davvero: finalmente sono NEGATIVO!???? Grazie per tutti i m… - stanzaselvaggia : Più che una storia di no vax quella di #Djokovic sembra ormai l’inquietante storia di una famiglia disfunzionale. - EzioGreggio : Se ne è andato Mariano Laurenti, regista di cinema col quale negli anni 80 io e Gianfranco D’Angelo girammo per Dri… - Lucilla93730473 : @Bionda_Sagace @AuroraLittleSun L'ho detto al suo medico di famiglia,che l'ha pure visitata;una volta abbiamo chiam… - SAntoniucci : RT @zampa_qua: STRAURGENTISSIMO??????????????350/1196942??Guardatela cucciola dolce,ha subito maltrattamenti ??Quanto avrà sofferto ,ha bisogno una… -