Un posto al sole | anticipazioni 10 gennaio | guai in arrivo per Nunzio

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Unalfocalizzerà l'attenzione sul personaggio diche rischierà di avere dei seri problemi a lavoro. Il giovane è tornato di recente a Napoli dopo aver appreso dell'incidente di Chiara Petrone in cui è morto suo padre e ha deciso di rimanere accanto a lei per confortarla e aiutarla a superare questo momento difficile., nel frattempo, ha provato a cercare lavoro nel settore della ristorazione, ma non è riuscito a trovare niente, così Franco è riuscito a procurargli un'occupazione presso i Cantieri Flegrei Palladini, sfruttando la sua amicizia con Roberto Ferri. Tuttavia, il ragazzo, come segnalano ledi oggi, lunedì 10, non sembrerà impegnarsi più di tanto e questo potrebbe scatenare l'ira dello stesso Ferri. Intanto, Riccardo non si ...