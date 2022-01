Un Posto al Sole, anticipazioni (10-14 gennaio 2022): Virginia mette zizzania nel rapporto tra l’ex marito Riccardo e Rossella (Di lunedì 10 gennaio 2022) Desirée Noferini è Virginia - UPAS Mai sottovalutare un’ex moglie arrabbiata. Lo imparerà a sue spese la giovane Rossella (Giorgia Gianetiempo) nelle puntate di Un Posto al Sole in onda, da stasera, nell’access prime time di Rai3. Nel momento in cui deciderà di dare una nuova opportunità al suo rapporto con il dottor Riccardo Crovi (Mauro Racanati), la ragazza dovrà infatti vedersela anche con Virginia (Desirée Noferini), l’ex moglie dell’uomo che sarà disposta a fare di tutto pur di non lasciarle campo libero con lui. Ecco le anticipazioni. Un Posto al Sole – puntata 5856 – anticipazioni lunedì 10 gennaio 2022 Crovi riesce ad accorciare le distanze ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Desirée Noferini è- UPAS Mai sottovalutare un’ex moglie arrabbiata. Lo imparerà a sue spese la giovane(Giorgia Gianetiempo) nelle puntate di Unalin onda, da stasera, nell’access prime time di Rai3. Nel momento in cui deciderà di dare una nuova opportunità al suocon il dottorCrovi (Mauro Racanati), la ragazza dovrà infatti vedersela anche con(Desirée Noferini),moglie dell’uomo che sarà disposta a fare di tutto pur di non lasciarle campo libero con lui. Ecco le. Unal– puntata 5856 –lunedì 10Crovi riesce ad accorciare le distanze ...

