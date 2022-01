UN ALTRO CARABINIERE MORTO A 57 ANNI. Vaccino tra i Sospettati… Ma Nessuno Indaga! (Di lunedì 10 gennaio 2022) In copertina il tenente colonnello Fabio Pasquariello MORTO per un malore improvviso durante una cena con amici al ristorante Due ufficiali dei Carabinieri morti in Sicilia, entrambi di 57 ANNI, a poche settimane di distanza. Su entrambi i decessi gravano i sospetti di reazioni avverse fatali dai vaccini antiCovid, che nell’Unione Europea risultano più di 36mila … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) In copertina il tenente colonnello Fabio Pasquarielloper un malore improvviso durante una cena con amici al ristorante Due ufficiali dei Carabinieri morti in Sicilia, entrambi di 57, a poche settimane di distanza. Su entrambi i decessi gravano i sospetti di reazioni avverse fatali dai vaccini antiCovid, che nell’Unione Europea risultano più di 36mila … proviene da Database Italia.

