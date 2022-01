Ultime Notizie Serie A: le parole di Bassetti e Cairo, Ibra nella leggenda (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.40 – Torino, Cairo: «Su Belotti abbiamo parlato anche troppo» – Il presidente granata parla del rinnovo di Belotti e della situazione Covid in Italia. Le parole Ore 8.40 – Ibra come Totti e Giggs: ora il rinnovo è vicino– L’attaccante svedese potrebbe rinnovare con il Milan a fine stagione. La notizia Ore 8.20 – Bassetti: «Ridurre la capienza è un’assurdità» – Le parole del virologo sulla capienza degli stadi. Le parole Ore 8.10 – Serie A: continua la corsa dell’Inter, le romane fuori dalla corsa. – La ventunesima giornata di Serie A ha visto le sfide ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.40 – Torino,: «Su Belotti abbiamo parlato anche troppo» – Il presidente granata parla del rinnovo di Belotti e della situazione Covid in Italia. LeOre 8.40 –come Totti e Giggs: ora il rinnovo è vicino– L’attaccante svedese potrebbe rinnovare con il Milan a fine stagione. La notizia Ore 8.20 –: «Ridurre la capienza è un’assurdità» – Ledel virologo sulla capienza degli stadi. LeOre 8.10 –A: continua la corsa dell’Inter, le romane fuori dalla corsa. – La ventunesima giornata diA ha visto le sfide ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - Corriere : Bassetti: «Con Omicron possibile immunità di gregge, la Gran Bretagna è al traguardo» - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 141.262). Le vittime sono 133 (ieri 111… - SkyTG24 : #Palermo, rissa tra famiglie: si aggravano condizioni 17enne ferito - CalcioOggi : Calciomercato Juve, caccia al sostituto di Chiesa: «Ma non sarà lui» - Juventus News 24 -