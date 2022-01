UFFICIALE, rottura del crociato per Chiesa: il comunicato della Juventus (Di lunedì 10 gennaio 2022) Che tegola per la Juventus e la Nazionale. Gli esami di questa mattina hanno confermato le brutte sensazioni di ieri sera riguardanti le condizioni di Federico Chiesa. L’esterno bianconero ha infatti riportato la rottura del legamento crociato. Federico Chiesa, rottura del legamento crociatoIl comunicato della Juventus: “Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro.Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”. Leggi su rompipallone (Di lunedì 10 gennaio 2022) Che tegola per lae la Nazionale. Gli esami di questa mattina hanno confermato le brutte sensazioni di ieri sera riguardanti le condizioni di Federico. L’esterno bianconero ha infatti riportato ladel legamento. Federicodel legamentoIl: “Nel corsopartita di ieri Federicoha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro.Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamentoanteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”.

