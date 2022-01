UFFICIALE – L’Udinese presenta il ricorso: il match con l’Atalanta si rigioca? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nella partita giocata nella giornata di ieri, L’Udinese ha perso per 6-2 contro l’Atalanta. Una sconfitta troppo pesante e difficile da digerire. Più che altro per la modalità con cui è arrivata: i friulani avevano infatti i giocatori contati per la partita contro i bergamaschi. Ed è per questo motivo che la dirigenza del club bianconero ha voluto prendere una seria decisione in merito! Udinese, la società punta al ricorso: si rigioca la sfida con l’Atalanta? Udinese, Atalanta, ricorso L’Udinese pretende di rigiocare la sfida con l’Atalanta. Non accetta il trattamento che avuto: troppi positivi al Covid e squadra ridotta all’osso. Leggi su rompipallone (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nella partita giocata nella giornata di ieri,ha perso per 6-2 contro. Una sconfitta troppo pesante e difficile da digerire. Più che altro per la modalità con cui è arrivata: i friulani avevano infatti i giocatori contati per la partita contro i bergamaschi. Ed è per questo motivo che la dirigenza del club bianconero ha voluto prendere una seria decisione in merito! Udinese, la società punta al: sila sfida con? Udinese, Atalanta,pretende dire la sfida con. Non accetta il trattamento che avuto: troppi positivi al Covid e squadra ridotta all’osso.

