UFFICIALE | Conti lascia il Milan: inizia la nuova avventura (Di lunedì 10 gennaio 2022) UFFICIALE il passaggio di Andrea Conti alla Sampdoria: il terzino lascia il Milan a titolo definitivo e passa in blucerchiato Termina dopo cinque anni l’avventura di Andrea Conti con la maglia del Milan. Il… L'articolo UFFICIALE Conti lascia il Milan: inizia la nuova avventura è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 10 gennaio 2022)il passaggio di Andreaalla Sampdoria: il terzinoila titolo definitivo e passa in blucerchiato Termina dopo cinque anni l’di Andreacon la maglia del. Il… L'articoloillaè stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

