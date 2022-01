(Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen (Adnkronos) - "Sono moltoper ledi salute di David, di nuovo costretto al ricovero. A lui l'di tutte le senatrici e idel Pd". Lo scrive in un tweet Simona, presidente deidem.

Advertising

TV7Benevento : Ue: Malpezzi (Pd), 'dispiaciuta per condizioni Sassoli, abbraccio da senatori dem'... -

Ultime Notizie dalla rete : Malpezzi dispiaciuta

La Sicilia

Roma, 10 gen 14:57 - Sono moltoper le condizioni di salute di David Sassoli, di nuovo costretto al ricovero. A lui l'abbraccio di tutte le senatrici...Roma, 10 gen "Sono molto dispiaciuta per le condizioni di salute di David Sassoli, di nuovo costretto al ricovero. A lui l'abbraccio di tutte le senatrici e i s ...David Sassoli è ricoverato dal 26 dicembre in un ospedale in Italia. A renderlo noto, il portavoce Roberto Cuillo.