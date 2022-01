Udinese ricorre a giudice sportivo su regolarità match con Atalanta

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 10 gennaio 2022) L’alsulladelcon l’. “Calcio comunica di aver depositato un preannuncio di ricorso aldella Lega Serie A avverso ladella gara di campionatodisputatasi il 9 gennaio 2022” si legge in una nota della società friulana. La squadra bianconera è scesa ieri in campo contro gli orobici nonostante le assenze di diversi giocatori contagiati dal Covid. Il ricorso si spiega per le decisioni opposte della Lega e dell’autorità sanitaria che avevano rispettivamente autorizzato e vietato la disputa della partita. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.