Udinese-Atalanta | friulani presentano ricorso per irregolarità della partita

(Di lunedì 10 gennaio 2022) “Calcio comunica di aver depositato un preannuncio dial Giudice SportivoLega Serie A avverso la regolaritàgara di campionatodisputatasi il 9 gennaio 2022“. Con questo comunicato apparso sul proprio sito, l’ha annunciato che presenteràper la sfida giocata ieri contro l’e persa per 2-6. Come aveva già denunciato Pierpaolo Marino nel post, iritengono di essere stati ampiamente penalizzati per essere stati obbligati a disputare la, nonostante il provvedimento di quarantena predisposto dall’Asl fosse ancora in vigore. Inoltre, nella giornata di oggi sono emersi due ulteriori positivi nel ...

UDINE. L'Calcio ha comunicato sul proprio sito ufficiale, nella serata di lunedì 10 gennaio, che all'..."che ha preso parte alla gara disputatasi ieri (domenica 9 gennaio) contro l'". Il ...Uno dei due, un giocatore, è sceso in campo ieri nella sfida contro l'. L'altro, invece, è un membro dello staff. Questa la nota ufficiale: 'Calcio comunica che, all'esito di nuovi ...Il risultato che rimarrà negli annali dell’Udinese sarà ricordato come un’onta e questo non è giusto La squadra friulana, costretta scendere in campo dal TAR dopo la decisione dell’ASL di sospendere ...L’esito degli esami strumentali ha evidenziato una lesione al flessore della coscia sinistra per Francesco Acerbi, infortunatosi nel match pirotecnico dei biancocelesti contro l’Empoli, e che per ques ...