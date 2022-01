Ucraina | timidi segnali di disgelo tra Russia e Usa ma resta il nodo dell’espansionismo NATO

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo oltre sette ore di colloqui estremamente in salita, Usa ehanno chiuso il primo summit sulla tensioneriaffermando la volontà di procedere sulla strada della diplomazia e del dialogo. Se il vice ministro degli Esteri della Federazione Russa Sergei Ryabkov, ha chiarito una volta per tutte di non avere “alcuna intenzione di attaccare l’“ e spiegando che “Non c’è ragione di temere un’escalation“, Wendy Sherman, primo vice segretario di Stato americano, ha riferito di aver offerto sì a Mosca un piano di riduzione reciproche in materia di dispiegamento di missili ed esercitazioni militari – su dimensioni e portata delle manovre così come sulla loro trasparenza -, un piano che ricalca quello già prospettato però dalla Federazione Russa, però ha reiterato le minacce di nuovi “costi” di un’eventuale invasione e ...