Ucraina, non si allenta la tensione Usa-Russia. Washington: ‘Non è chiaro se Mosca vuole la tregua’. Replica: ‘Non peggiorate la situazione’ (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le due parti hanno parlato di un confronto “franco e diretto”, ma al termine del tanto atteso vertice di Ginevra tra le delegazioni di Stati Uniti e Russia sulla nuova crisi in Ucraina le dichiarazioni provenienti da entrambe le parti mostrano quanta ancora sia la distanza che separa le due potenze e quanto sia ancora alto il rischio di uno scontro militare, con circa 100mila militari di Mosca già ammassati ai confini con il Paese di Volodymyr Zelensky. Emblematiche le parole della vicesegretaria di Stato, Wendy Sherman, che parlando proprio della volontà di Mosca di abbassare i toni, dopo il massiccio spostamento di truppe verso i confini occidentali, e procedere con una de-escalation si è limitata a dire: “Non penso di aver la risposta a questa domanda”. La Russia, ha poi aggiunto, “può dimostrare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le due parti hanno parlato di un confronto “franco e diretto”, ma al termine del tanto atteso vertice di Ginevra tra le delegazioni di Stati Uniti esulla nuova crisi inle dichiarazioni provenienti da entrambe le parti mostrano quanta ancora sia la distanza che separa le due potenze e quanto sia ancora alto il rischio di uno scontro militare, con circa 100mila militari digià ammassati ai confini con il Paese di Volodymyr Zelensky. Emblematiche le parole della vicesegretaria di Stato, Wendy Sherman, che parlando proprio della volontà didi abbassare i toni, dopo il massiccio spostamento di truppe verso i confini occidentali, e procedere con una de-escalation si è limitata a dire: “Non penso di aver la risposta a questa domanda”. La, ha poi aggiunto, “può dimostrare ...

