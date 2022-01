Ucraina: Baerbock, conseguenze gravi se Mosca viola sovranità (Di lunedì 10 gennaio 2022) Per risolvere la crisi in Ucraina "l'unica unica via è il dialogo ma una violazione della sovranità da parte russa avrebbe conseguenze gravi". Lo ha ribadito la ministra degli esteri tedesca Annalena ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) Per risolvere la crisi in"l'unica unica via è il dialogo ma unazione dellada parte russa avrebbe". Lo ha ribadito la ministra degli esteri tedesca Annalena ...

