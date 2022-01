Tv Italiana in lutto, il dramma nella notte: la vip è morta all’improvviso (Di lunedì 10 gennaio 2022) È deceduta all'età di 59 anni Silvia Tortora, giornalista che nel corso della sua lunga carriera ha scritto su numerose riviste e quotidiani, oltre ad aver realizzato interviste per alcuni tra i più noti programmi televisivi. #FOTO A FINE ARTICOLO La giornalista si è spenta questa notte in una clinica a Roma. Dal 1985 ha collaborato con Giovanni Minoli a ‘Mixer', riprendendo il sodalizio nel 2004 lavorando al programma ‘La storia siamo noi‘. Dal 1988 al 1997 ha scritto per il settimana ‘Epoca', mentre nel 2002 ha curato il libro ‘Cara Silvia'. Nel 2006 ha pubblicato il libro ‘Bambini cattivi: vivi con loro e imparerai ad amare'. Dal 2009 ha condotto ‘Big' insieme alla collega Annalisa Bruchi, programma che ha trattato otto grandi personaggi – da Giulio Andreotti ad Andrea Camilleri – in otto puntate. Silvia Tortora ha anche vinto il nastro d'argento al ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 10 gennaio 2022) È deceduta all'età di 59 anni Silvia Tortora, giornalista che nel corso della sua lunga carriera ha scritto su numerose riviste e quotidiani, oltre ad aver realizzato interviste per alcuni tra i più noti programmi televisivi. #FOTO A FINE ARTICOLO La giornalista si è spenta questain una clinica a Roma. Dal 1985 ha collaborato con Giovanni Minoli a ‘Mixer', riprendendo il sodalizio nel 2004 lavorando al programma ‘La storia siamo noi‘. Dal 1988 al 1997 ha scritto per il settimana ‘Epoca', mentre nel 2002 ha curato il libro ‘Cara Silvia'. Nel 2006 ha pubblicato il libro ‘Bambini cattivi: vivi con loro e imparerai ad amare'. Dal 2009 ha condotto ‘Big' insieme alla collega Annalisa Bruchi, programma che ha trattato otto grandi personaggi – da Giulio Andreotti ad Andrea Camilleri – in otto puntate. Silvia Tortora ha anche vinto il nastro d'argento al ...

