Turchia | il Sultano Erdogan brandisce il ' colpo di stato permanente' per mascherare il crack economico

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Non hai più una lira? L'inflazione galoppa come un puledro di razza? Le previsioni per il 2022 sono lugubri? Non c'è problema. Basta agitare lo spettro deldi. È il "modello ...

Advertising

globalistIT : - PinucciaPenco1 : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Antonio Ferrari (@ferrariant) '#Turchia, si alza il velo sugli orrori di #Erdogan' L… - Anna3006maria : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Antonio Ferrari (@ferrariant) '#Turchia, si alza il velo sugli orrori di #Erdogan' L… - ferrariant : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Antonio Ferrari (@ferrariant) '#Turchia, si alza il velo sugli orrori di #Erdogan' L… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Antonio Ferrari (@ferrariant) '#Turchia, si alza il velo sugli orrori di… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Sultano

Corriere TV

La fissazione da parte della Banca centrale di un ambizioso obiettivo di inflazione è diventato un rito annuale in, anche se da anni non viene raggiunto e con le previsioni che danno l'...... dove Nursultan Nazarbayev , "ildi luce" per tre decenni autocrate del Kazakistan, ha ...(quando l'aiuto all'Armenia veniva abbinato alle denunce di jihadisti siriani inviati dallaper ...La Banca centrale di Turchia ha venduto 7 miliardi e 28 milioni di dollari in dicembre con immissioni di liquidità nel mercato per tentare di arginare la svalutazione della lira ...La denuncia della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite. Il Paese trasformato in un carcere-lager, dove si moltiplicano i suicidi. La ferocia e le bugie del dittatore-sultano ...