Turchia, Adana Demirspor di Montella batte Fenerbahce e sale al quarto posto (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'Adana Demirspor mette a segno un grande colpo, vincendo in trasferta sul difficile campo del Fenerbahce. La vittoria della formazione allenata da Vincenzo Montella è ulteriormente impreziosita dal fatto che è arrivata in rimonta. Infatti, i padroni di casa erano andati in vantaggio con Valencia su calcio di rigore, ma i gol dell'ex napoletano Inler e di Belhanda hanno fissato il risultato sull'1-2. Quinto risultato utile consecutivo per Balotelli e compagni e soprattutto quarto posto raggiunto, proprio a discapito del Fenerbahce. SportFace.

