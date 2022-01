Trieste, 17enne ucciso per gelosia. Le parole del padre (Di lunedì 10 gennaio 2022) in cui racconta gli ultimi spostamenti del figlio prima della scomparsa “Mio figlio è stato vittima di un’imboscata”, parla così il padre di Robert Trajkovich, il 17enne di origini serbe trovato privo di vita in un ostello in via Rittmeyer a Trieste. Il corpo del giovane è stato ritrovato nel sottoscala dell’edificio e sarebbe stato strangolato con un laccio. Per il suo omicidio è stato accusato un 21enne, che era legato sentimentalmente con una 19enne italiana che la vittima stava frequentando. sarebbe stato rapito e strangolato per gelosia. Così è morto a Trieste il diciassettenne Robert Trajkovich. Avrebbe confessato il rivale ventunenne. @RaiNews pic.twitter.com/Qs96L6We4H — Laura Tangherlini (@LTangherlini) January 9, 2022 Si tratterebbe dunque di un delitto passionale, dettato dalla ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) in cui racconta gli ultimi spostamenti del figlio prima della scomparsa “Mio figlio è stato vittima di un’imboscata”, parla così ildi Robert Trajkovich, ildi origini serbe trovato privo di vita in un ostello in via Rittmeyer a. Il corpo del giovane è stato ritrovato nel sottoscala dell’edificio e sarebbe stato strangolato con un laccio. Per il suo omicidio è stato accusato un 21enne, che era legato sentimentalmente con una 19enne italiana che la vittima stava frequentando. sarebbe stato rapito e strangolato per. Così è morto ail diciassettenne Robert Trajkovich. Avrebbe confessato il rivale ventunenne. @RaiNews pic.twitter.com/Qs96L6We4H — Laura Tangherlini (@LTangherlini) January 9, 2022 Si tratterebbe dunque di un delitto passionale, dettato dalla ...

