Trieste, 17enne ucciso per gelosia: fermato 21enne marocchino. Il padre della vittima: un’imboscata (Di lunedì 10 gennaio 2022) Trieste, 17enne ucciso: sarebbe la gelosia il movente. fermato un 21enne marocchino. Il padre della vittima: è stata un’imboscata… Aggredito. Strangolato con un laccio. Poi nascosto nel sottoscala di un ostello in via Rittmeyer a Trieste. Questa la tragica fine del 17enne Robert Trajkovich, il ragazzo di origini serbe ucciso nella notte tra il 7 e l’8 gennaio in un edificio adibito ad affittacamere dove era andato a trovare la sua nuova ragazza, con cui si era dato appuntamento: una 19enne italiana. I sospetti degli inquirenti si sono concentrati su un giovane marocchino 21enne, ex fidanzato della ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022): sarebbe lail movente.un. Il: è stata… Aggredito. Strangolato con un laccio. Poi nascosto nel sottoscala di un ostello in via Rittmeyer a. Questa la tragica fine delRobert Trajkovich, il ragazzo di origini serbenella notte tra il 7 e l’8 gennaio in un edificio adibito ad affittacamere dove era andato a trovare la sua nuova ragazza, con cui si era dato appuntamento: una 19enne italiana. I sospetti degli inquirenti si sono concentrati su un giovane, ex fidanzato...

