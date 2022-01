Tribunale dà ragione a Novak Djokovic, ottiene il visto per l'Australia (Di lunedì 10 gennaio 2022) La decisione del Governo Australiano di cancellare il visto di Novak Djokovic è stata clamorosamente ribaltata dal Tribunale presieduto dal giudice Anthony Kelly. La corte federale dell’Australia ha annullato la decisione di cancellare il visto del tennista serbo che deve essere rilasciato entro 30 minuti, ha ordinato il giudice. Il Governo è stato anche condannato a pagare le spese legali. Al tennista serbo è stato restituito il passaporto e secondo questa decisione potrebbe disputare gli Australian Open, al via lunedì 17. Il Governo federale Australiano ha però già avvertito che la decisione in merito all’espulsione del tennista è competenza delle autorità dell’immigrazione e che l’espulsione potrebbe essere eseguita a prescindere ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) La decisione del Governono di cancellare ildiè stata clamorosamente ribaltata dalpresieduto dal giudice Anthony Kelly. La corte federale dell’ha annullato la decisione di cancellare ildel tennista serbo che deve essere rilasciato entro 30 minuti, ha ordinato il giudice. Il Governo è stato anche condannato a pagare le spese legali. Al tennista serbo è stato restituito il passaporto e secondo questa decisione potrebbe disputare glin Open, al via lunedì 17. Il Governo federaleno ha però già avvertito che la decisione in merito all’espulsione del tennista è competenza delle autorità dell’immigrazione e che l’espulsione potrebbe essere eseguita a prescindere ...

