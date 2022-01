Tribunale australiano la dà vinta a Djokovic: niente espulsione, gli va restituito il visto. Il governo valuta se cancellarlo lo stesso (Di lunedì 10 gennaio 2022) La star del tennis Novak Djokovic vince la sua battaglia legale per l’ingresso in Australia. Il giudice Anthony Kelly ha ordinato il suo rilascio – attualmente è in un hotel di Melbourne trasformato in struttura per viaggiatori irregolari – entro 30 minuti dalla sua decisione. Sempre secondo il magistrato, il giocatore ha fornito ai funzionari dell’aeroporto di Melbourne un’esenzione medica valida concessa da Tennis Australia. La corte, spiega la Bbc, ha constatato “irragionevolezza” nel modo in cui il responsabile alla frontiera ha preso la decisione di cancellare il visto del tennista. Un avvocato del governo ha tuttavia fatto sapere che l’Australia può ancora ordinare l’espulsione dal Paese. A Djokovic era stato negato la scorsa settimana il visto di ingresso in Australia perché non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) La star del tennis Novakvince la sua battaglia legale per l’ingresso in Australia. Il giudice Anthony Kelly ha ordinato il suo rilascio – attualmente è in un hotel di Melbourne trasformato in struttura per viaggiatori irregolari – entro 30 minuti dalla sua decisione. Sempre secondo il magistrato, il giocatore ha fornito ai funzionari dell’aeroporto di Melbourne un’esenzione medica valida concessa da Tennis Australia. La corte, spiega la Bbc, ha constatato “irragionevolezza” nel modo in cui il responsabile alla frontiera ha preso la decisione di cancellare ildel tennista. Un avvocato delha tuttavia fatto sapere che l’Australia può ancora ordinare l’dal Paese. Aera stato negato la scorsa settimana ildi ingresso in Australia perché non ...

Advertising

SkyTG24 : Per il governo australiano l'infezione da #Covid_19 non è una motivazione sufficiente per ottenere l'esenzione medi… - Agenzia_Ansa : Un giudice australiano ha deciso di ritardare qualsiasi tentativo di espellere dal Paese la star del tennis Novak D… - fattoquotidiano : Djokovic, il governo australiano: “La sua domanda di ingresso deve essere rifiutata”. Attesa la sentenza del Tribun… - amandafgg8 : #novaxdjokovic vince appello al tribunale di Melbourne e il Governo australiano gli dovra’ pagare le spese legali ??… - a70199617 : #IMBROGLIONE È BASTA Djokovic, il governo australiano: “La sua domanda di ingresso deve essere rifiutata”. Attesa… -