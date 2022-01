Treni e autobus cancellati oggi 10 gennaio 2022, troppi contagi tra capotreno, macchinisti e controllori: la situazione (Di lunedì 10 gennaio 2022) oggi, tra non poche polemiche e dubbi, gli studenti rientrano in classe, ma i contagi in Italia giorno dopo giorno aumentano e la variante Omicron, quella che sembra essere di più facile trasmissibilità, ha colpito anche il settore dei trasporti. Non ha risparmiato, purtroppo, nessuno. E sono tantissimi, forse troppi, i Treni e gli autobus cancellati perché il virus corre anche tra capoTreni, macchinisti, controllori e Trenitalia si è vista costretta a riprogrammare gli orari dei mezzi. Leggi anche: Diretta conferenza stampa Draghi oggi 10 gennaio 2022: orario e come vederla live in tv e streaming Treni cancellati 10 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 gennaio 2022), tra non poche polemiche e dubbi, gli studenti rientrano in classe, ma iin Italia giorno dopo giorno aumentano e la variante Omicron, quella che sembra essere di più facile trasmissibilità, ha colpito anche il settore dei trasporti. Non ha risparmiato, purtroppo, nessuno. E sono tantissimi, forse, ie gliperché il virus corre anche tra capotalia si è vista costretta a riprogrammare gli orari dei mezzi. Leggi anche: Diretta conferenza stampa Draghi10: orario e come vederla live in tv e streaming10 ...

