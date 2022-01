Traffico Roma del 10-01-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione code a tratti sul raccordo in carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana in tangenziale code verso San Giovanni tra Corso di Francia & via Salaria prudenza per diversi incidenti segnalati dalla polizia locale il primo provoca rallentamenti in via della Magliana in prossimità di Viale Portuense incolonnamenti poi su via Prenestina per un altro incidente avvenuto all’altezza di via del Maggiolino in zona Tuscolana lungo viale dei Consoli dove sempre per incidente si rallenta all’altezza di via dell’Aeroporto ancora rallentamenti su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia da ricordare il lavoro di potatura in corso tra via Laurentina & via di Malafede con conseguente riduzione di carreggiata auto in fila su via Flaminia Nuova tra Corso di Francia e salsa rubra in uscita dalla ...