Toyota - Auto ricondizionate in fabbrica, "come nuove" dopo tre (o sei) anni (Di lunedì 10 gennaio 2022) Auto rigenerate, o ricondizionate (come si dice per pc o smartphone riproposti spesso a metà prezzo dai negozi specializzati) come alternativa economica al nuovo o alle km zero. Non è una novità assoluta, visto che il remarketing è da anni un'attività assai redditizia per le aziende di renting che guadagnano così spremendo fino in fondo le vetture ex-noleggio, ma con una differenza sostanziale: a occuparsi della sostituzione di parti "invecchiate" sarebbe la Casa. La filiale britannica della Toyota, infatti, pare intenzionata a rinnovare le Auto degli ex clienti nello stabilimento di Burnaston, dove sono assemblate le Corolla berlina e station wagon. Il programma prevede inizialmente la "rigenerazione" dei veicoli dopo un "ciclo di ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 10 gennaio 2022)rigenerate, osi dice per pc o smartphone riproposti spesso a metà prezzo dai negozi specializzati)alternativa economica al nuovo o alle km zero. Non è una novità assoluta, visto che il remarketing è daun'attività assai redditizia per le aziende di renting che guadagnano così spremendo fino in fondo le vetture ex-noleggio, ma con una differenza sostanziale: a occuparsi della sostituzione di parti "invecchiate" sarebbe la Casa. La filiale britca della, infatti, pare intenzionata a rinnovare ledegli ex clienti nello stabilimento di Burnaston, dove sono assemblate le Corolla berlina e station wagon. Il programma prevede inizialmente la "rigenerazione" dei veicoliun "ciclo di ...

Advertising

vaielettrico : SEGNO DEI TEMPI / Dopo #Renault anche #Toyota vara un progetto per allungare la vita delle auto, aggiornandole in f… - FormulaPassion : #Dakar2022 | Doppietta #Audi nell'ottava tappa - LiveGPit : Sébastien Loeb vince la Stage 7 della Dakar 2022 per quanto riguarda le auto. Nasser Al-Attiyah (Toyota) si conferm… - AUTOilmensile : #Toyota Yaris Cross, la prova su strada - Video ?? - MotoriSuMotori : #Toyota ha confermato l'utilizzo di batterie allo stato solido dal 2025 per le auto ibride #AutomobiliElettriche… -