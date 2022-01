(Di lunedì 10 gennaio 2022) La bassa pressione si allontana d, portando via la pioggia e mitigando le nevicate ma rafforzando i venti di grecale che soffieranno con intensità su Amiata, Arcipelago e sulla costa centro-meridionale, con locali forti raffiche anchepianure. Il vento si attenuerà durante la notte per tornare ad intensificarsi dmattina di domani,11 gennaio L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Toscana: pericolo ghiaccio sulle strade fino alla serata di martedì - unpotoscano : Un altro pericolo scampato nel 2020: la #Ceccardi presidente della Regione Toscana - AnnelieMoser : RT @ChangeItalia: Ecco le petizioni più firmate in #Toscana su #Italia7: la colonia felina di Livorno in pericolo, una nuova pista di atlet… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana pericolo

Firenze Post

Abbiamo scoperto che di fatto la colonna mobile della protezione civileè fortemente compromessa. Siamo di fronte ad un rischio senza precedenti ed un serioper i toscani. La Giunta ......in codice 2 (non indi vita) all'ospedale di Grosseto. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e la municipale per i rilievi. Se vuoi leggere le notizie principali della...“Purtroppo gli organici sono già ridotti all’osso. Di questi tempi il personale medico viene sostituito con infermieri, con le ovvie ricadute sul servizio e sulla sicurezza di tutti”, sono le dichiara ...La bassa pressione si allontana dalla Toscana, portando via la pioggia e mitigando le nevicate ma rafforzando i venti di grecale che soffieranno con intensità su Amiata, Arcipelago e sulla costa centr ...