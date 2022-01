Toro scatenato! Che spettacolo | i granata vincono in casa | Fiorentina travolta 4-0

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Pomeriggio da sogno per il Torino: ihanno ottenuto una vittoria davvero speciale all’Olimpico di Torino nel posticipo della 21ª giornata di Serie A, battendo la4-0. A sbloccare il match è stato Singo, al 19?, seguito poi da una doppietta di Brekalo che ha segnato due reti al 23? e 31?. Il Torino, dunque, è andato negli spogliatoi per l’intervallo con uno splendido vantaggio di 3-0 e al ritorno in campo non ha di certo risparmiato gli avversari: Sanabria, infatti, al 58?, ha chiuso i giochi, con la rete del 4-0. I viola nulla hanno potuto con questoscatenato. L'articolo CalcioWeb.

Poi per il 10 delè facile scaricare la palla per Brekalo che da due passi buca di nuovo il portiere. Per l'ex del Wolfsburg c'è anche la soddisfazione della prima doppietta in Serie A, al 31' ...Dopo una prima fase di studio con ilcomunque più vivo, al primo vero tiro in porta arriva il vantaggio: cross perfetto dalla sinistra di Vojvoda, la difesa ospite si perde Singo che di testa ...TORINO (ITALPRESS) – La prima partita del 2022 per Torino e Fiorentina sorride ai granata che al termine di una prestazione corale si sbarazzano agevolmente per 4-0 dei viola, mai veramente in partita ...Prestazione sontuosa dei granata. Nel primo tempo arrivano le firme di Singo e Brekalo (doppietta). Nella seconda frazione Sanabria chiude i giochi ...