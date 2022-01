Torino, sei gli assenti contro la Fiorentina. Milinkovic - Savic out, dubbio Berisha: è emergenza portiere (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono sei le assenze nel Torino che oggi pomeriggio alle 17 sfida la Fiorentina allo stadio Grande Torino. Il tecnico Juric è senza Milinkovic - Savic, Sava, Ansaldi, Belotti ed Edera, oltre ad Aina ... Leggi su leggo (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono sei le assenze nelche oggi pomeriggio alle 17 sfida laallo stadio Grande. Il tecnico Juric è senza, Sava, Ansaldi, Belotti ed Edera, oltre ad Aina ...

sportface2016 : +++Il #Napoli viaggia verso #Torino: convocati sei Primavera, ma #JuventusNapoli si giocherà+++ #SerieA
petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Sei assenti per Juric tra cui anche il portiere Milinkovic-Savic
rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Sei assenti per Juric tra cui anche il portiere Milinkovic-Savic
susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - Sei assenti per Juric tra cui anche il portiere Milinkovic-Savic