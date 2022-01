Torino-Fiorentina, Serie A: probabili formazioni e diretta TV (Di lunedì 10 gennaio 2022) Questo pomeriggio alle 17, allo stadio Olimpico Grande Torino, i granata padroni di casa ospitano la Fiorentina nella gara valida per la 21esima giornata di Serie A. Una gara interessante tra due formazioni che sperano di continuare a volare alto per i rispettivi obiettivi. Ecco dunque le ultime sulle probabili formazioni e sulla diretta televisiva di Torino-Fiorentina. Il momento del Torino Il Torino si presenta alla gara con l’incubo quarantena, motivo per cui la partita era stata inizialmente posticipata. La ASL ha disposto la fine del confinamento e i granata dunque potranno scendere regolarmente in campo senza indugi. L’ultima gara disputata dagli uomini di Juric risale a prima della sosta, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Questo pomeriggio alle 17, allo stadio Olimpico Grande, i granata padroni di casa ospitano lanella gara valida per la 21esima giornata diA. Una gara interessante tra dueche sperano di continuare a volare alto per i rispettivi obiettivi. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento delIlsi presenta alla gara con l’incubo quarantena, motivo per cui la partita era stata inizialmente posticipata. La ASL ha disposto la fine del confinamento e i granata dunque potranno scendere regolarmente in campo senza indugi. L’ultima gara disputata dagli uomini di Juric risale a prima della sosta, ...

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A UDINESE-ATALANTA CONFERMATA DOMANI ALLE 16.30 TORINO-FIORENTINA SPOSTATA A LUNEDI ALLE 17.00 #SkySport #SkySerieA #SerieA - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Torino ?? Serie A ? 17:00 CET ?? Stadio Grande Torino Powered by #SYNLABItalia Guarda la partit… - DAZN_IT : La situazione per la 20ª di #SerieATIM Bologna-Inter ? Samp-Cagliari ? Spezia-Verona ? Lazio-Empoli ? Sassuolo-Gen… - MatteoPedrosi : RT @CorriereGranata: #Torino, per il centrocampo #Amrabat???? resta un obiettivo, ma non alle condizioni attualmente richieste dalla Fiorenti… - Ftbnews24 : ???? #Torino-Fiorentina, probabili formazioni: dubbio Callejon-Saponara per Italiano #Fiorentina #Vlahovic… -