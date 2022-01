Torino-Fiorentina | le formazioni ufficiali!

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Al Grandesaranno i padroni di casa e laa dare vita all’inedito posticipo delle ore 17 del lunedì valido per la 21a giornata di Serie A: queste le scelte di Ivan Juric e Vincenzo Italiano per il match in programma. Tantissime le assenze tra le fila granata, visto il focolaio scoppiato negli scorsi giorni.Le ufficiali(3-4-2-1) da confermare: Gemello; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. Allenatore : Juric.(4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Gonzalez, Vlahovic, Callejon. Allenatore : Italiano.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A UDINESE-ATALANTA CONFERMATA DOMANI ALLE 16.30 TORINO-FIORENTINA SPOSTATA A LUNEDI ALLE 17.00 #SkySport #SkySerieA #SerieA - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Torino ?? Serie A ? 17:00 CET ?? Stadio Grande Torino Powered by #SYNLABItalia Guarda la partit… - TorinoFC_1906 : ???????????? ?????? ??Fiorentina ???Stadio Olimpico Grande Torino ?Ore 17:00 ??#TorinoFiorentina #SFT - fantapiu3 : #SerieA: le formazioni ufficiali di #Torino - #Fiorentina Sorpresa tra i pali nei granata Titolare #Castrovilli nel… - iljackmora : RT @CorriereGranata: #TorinoFiorentina LIVE: il prepartita e le formazioni ufficiali. Ecco le scelte di #Juric e #italiano?? -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Fiorentina

: dove vederla in tv e in streaming, gara valida per il 21° turno del campionato di Serie A, è in programma alle ore 17 allo stadio Olimpico Grandee ...DIRETTA: GLI ALLENATORI La diretta disi disputerà in una situazione fatalmente assai particolare, di conseguenza sarà importante anche il ruolo dei due allenatori Ivan ...Le formazioni ufficiali di Torino - Fiorentina del 9 gennaio 2021, incontro valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...Il giudice sportivo della Serie A, dopo la ventunesima giornata, ha comminato ammende a Hellas Verone e Genoa per il comportamento dei propri tifosi.